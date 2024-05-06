«Зенит» упустил победу над «Факелом» в РПЛ, пропустив с пенальти в концовке

«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» в матче 27‑го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 1:1. Автором первого гола в матче стал бразильский защитник Дуглас Сантос, отличившийся на 41‑й минуте. В концовке встречи полузащитник Клаудиньо мог удвоить преимущество гостей, однако взятие ворот было отменено из‑за офсайда.

В компенсированное время второго тайма хозяева получили право на пенальти, который реализовал нападающий Евгений Марков (90+12).

Команда Сергея Семака возглавляет таблицу РПЛ, набрав 51 очко. По 50 очков на счету «Краснодара» и «Динамо». У «Факела» 28 очков и 14‑я строчка.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с ЦСКА 11 мая, «Факел» днем позже примет «Урал».