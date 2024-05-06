Кержаков высказался о плюсах чемпионской гонки

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своем отношении к чемпионской гонке в РПЛ.

«Я бы не сказал, что мы нервничаем. Плюс чемпионской гонки в том, что прекратились поздравления «Зенита» с чемпионством за 15 туров», — сказал Кержаков «Чемпионату»

В матче 27-го тура РПЛ «Зенит» не смог одержать победу над «Факелом». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Сине-бело-голубые после встречи с воронежской командой лидируют в чемпионате России с 51 очком. «Факел» занимает 14-е место с 28 очками.