Мостового возмутил вопрос журналиста после игры «Факел» — «Зенит»

Футболист петербургского «Зенит» Андрей Мостовой был возмущён вопросом журналиста после игры «Факелом» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

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— Вы сильно расстроены результатом?

— Нет, не расстроен, что за вопросы?!, — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

6 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

Таким образом, «Зенит» не может победить на протяжении четырёх матчей во всех турнирах. Последний раз коллектив Сергея Семака побеждал 21 апреля в игре 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).