Миллер и «Зенит» пригласили фанатов «Факела» на экскурсию в Санкт-Петербург

Футбольный клуб «Зенит» и непосредственно глава «Газпрома» Алексей Миллер пригласили фанатов «Факела» на экскурсию в Санкт-Петербург перед очным матчем команд в следующем сезоне.

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Официальное письмо-приглашение от «Зенита» опубликовал официальный фан-клуб «Факела» в своём телеграм-канале.

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«Благодарим футбольный клуб «Зенит» за приглашение и с радостью его принимаем. В следующем сезоне обязательно постараемся вновь посетить ваш прекрасный город для экскурсии в Лахта-Центр и очной встречи в рамках Российской Премьер-Лиги», — написали представители фан-клуба «Факела» в ответ на приглашение «Зенита».

Напомним, сейчас «Факел» борется за выживание в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024. Команда идёт в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место. Воронежцы набрали 28 очков в 27 матчах.