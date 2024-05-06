«Локомотив» обыграл «Ростов» и поднялся на четвертое место в РПЛ

Сегодня, 6 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Железнодорожники одержали минимальную победу со счётом 1:0.

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На 5-й минуте встречи «Локомотив» вышел вперёд. С передачи Максима Глушенкова отличился полузащитник Антон Миранчук.

После этой победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на восьмой строчке.