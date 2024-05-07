ЦСКА перевернул игру с «Рубином». Обзор матча

ЦСКА совершил камбэк в домашнем матче с «Рубином», но в который уже раз упустил победу. Безвыигрышная серия армейцев в РПЛ продлена до пяти матчей.

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После кубковой встречи с «Зенитом» на игру чемпионата Владимир Федотов вернул в ворота Акинфеева. Кроме того, в этот раз остались на скамейке Мендес и Чалов, а Мойзеса вообще не оказалось в заявке ЦСКА. В результате перестроений Обляков вернулся на позицию центрального полузащитника, а Агапов – в тройку центрбеков.

Хотя Илья по позиции ещё дальше отодвинулся от чужих ворот, именно он – между прочим, уроженец Казани – мог забить быстрый гол армейцев. Обляков сделал тонкий заброс из глубины поля за спины защитникам, и так случилось, что адресатом этого паса стал Агапов. Но убойный момент не был реализован. Судьи после эпизода зафиксировали офсайд, однако, если бы мяч влетел в сетку, гол наверняка засчитали бы благодаря VAR.

ЦСКА бодро начал и дальше доминировал. При счёте 0:0 армейцы в пять (!) раз превосходили «Рубин» по количеству точных передач на чужой трети поля, находили даже там свободное пространство. Рашид Рахимов метался как лев по тренерской зоне, был очень недоволен происходящим. Не сказать чтобы ЦСКА «возил» «Рубин», но моменты создавал. Особенно опасные получались со стандартов. Мяч после удара Виллиана Роши попал в перекладину, Дюпин едва не «привёз» гол ошибкой на выходе.

«Рубин» первый настоящий голевой момент соорудил только перед самым перерывом и сразу забил. Соавтором и главным творцом этого гола стал… защитник ЦСКА Келлвен. Бразилец проиграл единоборство Рожкову, а потом ещё и выкатил мяч в своей штрафной сопернику. Акинфеев отбил удар Рыбуса (поляк неожиданно появился в основе в роли правого инсайда), однако тот же Рожков преуспел на добивании, впервые отличившись в РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Впрочем, Келлвен исправился ещё в первом тайме. С его кросса, который не заблокировал Рожков, армейцы забили в компенсированное время. Очень подвижный в этом матче Файзуллаев вылетел из-за спин защитников и точно пробил головой из вратарской.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во втором тайме «Рубин» лучше выбегал из обороны в контратаки, а у ЦСКА не получалось возвращать себе мяч так, как до перерыва. Движение как будто ухудшилось. Рахимов же хорошо подкорректировал за 15 минут паузы действия своей команды. Федотов достаточно быстро выпустил на замену Чалова, который поменял Давилу. В статистике чилийца три касания мяча в штрафной соперника, один неточный удар, одна обводка и пара передач под удар.

Тем не менее ЦСКА не стал острее, а «Рубину» всё-таки недоставало хорошего завершающего действия впереди. Поэтому игра шла без ворот. Ещё одной неприятностью для Федотова стало повреждение у Виллиана Роши. Центрбек почувствовал дискомфорт – его поменяли. Возможно, перед новой встречей с «Зенитом» Виллиан Роша составит компанию в лазарете своему соотечественнику Мойзесу.

Федотов сделал двойную замену, чтобы использовать последний слот, и молодой Глебов тут же оправдал своё появление на поле. Кирилл поучаствовал в атаке, которая завершилась голом в ворота «Рубина». Теперь уже армейцы использовали на 100% свой первый голевой момент в тайме. Быстрый прорыв с парой удачных отскоков закончился тем, что Чалов нырнул во вратарской и «дельфиньей» головой отправил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Рубин» после пропущенного гола выглядел растерянным. Однако на 86-й минуте внезапно забил после длинной передачи за спины, подбора и кросса. Но судья Безбородов, надо отдать ему должное, даже без повтора разглядел, что мяч влетел в сетку ворот Акинфеева от руки Безрукова. Забей Руслан, опять можно было бы поговорить о премиальных. Впрочем, ЦСКА не борется ни за золото, ни за выживание, поэтому трудно предположить, кто захотел бы отблагодарить казанца.

Тем не менее в очень яркой, горячей концовке «Рубин» спасся. После заброса в штрафную Лукин (именно он поменял Виллиана Рошу) проиграл воздух, а Дивеев дал Даку обмануть себя и нанести удар по воротам.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В компенсированное время команды могли ещё обменяться голами! Играли атака на атаку. Но получилась ничья.