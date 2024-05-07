Аршавин объяснил серию «Зенита» без побед

Бывший игрок сборной России, а ныне член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру команды в атаке в последних матчах. Его слова передает «Матч ТВ».

«Зенит» доходит до финальной трети, и там нет решения, кому и как доставить мяч. Поэтому мало моментов, проникновений в штрафную площадь. У «Зенита» очень мало атак с хода, мало контратак. В матче с «Факелом» это проявилось во второй половине второго тайма, когда воронежцы пошли вперед», — сказал Аршавин.

6 мая «Факел» на своем поле добился ничьи в матче против «Зенита». Встреча завершилась со счетом 1:1.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» с 28-ю очками располагается в зоне стыковых матчей. В лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Также сине-бело-голубые продолжают борьбу за Кубок России. 15 мая петербуржцы проведут ответную встречу против ЦСКА (первый матч 1:1).