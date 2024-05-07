«Манчестер Юнайтед» повторил худший результат по пропущенным голам 1977 года

Вчера, 6 мая, «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл в гостях «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Селхерст Парк» завершилась со счётом 0:4.

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Таким образом, команда под руководством главного тренера Эрика тен Хага пропустила 81 мяч во всех турнирах впервые с сезона-1976/1977 (55 в АПЛ, 8 в Кубке Англии, 3 в Кубке английской лиги и 15 в Лиге чемпионов).

Для абсолютного антирекорда «МЮ» осталось пропустить один мяч. Следующий матч команда проведёт с лондонским «Арсеналом». Встреча состоится 12 мая на стадионе «Олд Траффорд», начало в 18:30 мск.

После 35 туров «Манчестер» занимает восьмое место в АПЛ с 54 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (83 очка).