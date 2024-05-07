Арбитр Кукуян раскрыл, что ему сказал возмущенный Карпин после матча

Главный арбитр матча чемпионата России между «Локомотивом» и «Ростовом» Павел Кукуян ответил на вопрос, что ему сказал главный тренер гостей Валерий Карпин после финального свистка. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Поблагодарил за игру», — сказал Кукуян.

После окончания встречи Карпин вышел к судейской бригаде в центр поля и стал эмоционально что-то объяснять главному арбитру Кукуяну.

6 мая «Ростов» на выезде уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный мяч на счету Антона Миранчука. После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Валерия Карпина, набрав 40 очков, делит шестое место с «Крыльями Советов». Следующий матч ростовчане проведут против.

В лидеры снова вышел петербургский «Зенит» (51 очко). Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Факелом» (1:1). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.