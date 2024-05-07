КДК РФС накажет Карпина по итогам матча против «Локомотива»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о повестке предстоящего заседания.

© Спорт день за днем

На совещании рассмотрят несколько инцидентов, произошедших в предыдущих турах РПЛ.

«По матчу «Пари НН» — «Спартак»: рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Саши Ивича и поздний выход гостей из раздевалки на две минуты перед началом встречи. И рассмотрим выход за пределы технической зоны тренеров Игоря Черевченко («Факел»), Сергея Семака («Зенит»), Валерия Карпина («Ростов») — это его четырнадцатое нарушение в сезоне, и Рашида Рахимова («Рубин») — тринадцатое нарушение», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Кроме того, в комитете рассмотрят поздний выход футболистов «Оренбурга» на поле из раздевалки. Игроки опоздали на две минуты в матче против «Крыльев Советов». Также рассмотрят инцидент с выходом представителей СМИ «Динамо», которые не дождались окончания двухминутной паузы в матче против «Сочи».

Григорьянц ранее также рассказал, что на ближайшем заседании КДК РФС рассмотрят высказывание главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича. Во время флэш-интервью после матча 27-го тура чемпионата России, в котором команда уступила «Уралу» со счетом 1:2, тренер назвал судейство в игре «позорным».

В 27 турах РПЛ «Зенит» набрал 51 очко. Команда располагается на первом месте в РПЛ. «Краснодар» идет вторым с 50 очками. Столько же — у «Динамо», который расположился на третьей строчке.