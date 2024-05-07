Дзюба отказался от продления контракта с «Локомотивом»

Нападающий Артём Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Согласно условиям договора форварду оставалось набрать три результативных действия в РПЛ для автоматической пролонгации договора на год. Дзюба отказался от этого пункта, потому что надеется, что это поможет вернуть место в основном составе», — добавил источник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне 35-летний форвард сыграл 26 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Дзюба перешёл в «Локомотив» из «Адана Демирспор» в феврале 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 2,8 млн.