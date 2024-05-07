Представитель Дзюбы: главное разочарование — Галактионов

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, заявил «Матч ТВ», что не ожидал от главного тренера команды Михаила Галактионова такого отношения к форварду по ходу весеннего отрезка в чемпионате России.

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В понедельник «Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в домашнем матче 27‑го тура РПЛ, Дзюба провел матч на скамейке запасных. Последний раз форвард выходил в стартовом составе команды в РПЛ в начале марта. После игры с «Ростовом» Галактионов заявил, что Дзюба «выполняет большую роль в коллективе», но поставил под сомнение пользу выходов 35‑летнего футболиста на замену.

— Для меня лично главным разочарованием во всей этой истории стал Галактионов. То, что в руководстве «Локомотива» есть люди, которые изначально были настроены негативно по отношению к Артему, ни для кого не секрет. Они выступали и против его подписания, и против продления контракта прошлым летом, и сильно переживали, чтобы не случилось автоматического продления после этого сезона. Началось это даже не весной, а осенью. Например, после матча со «Спартаком», где Дзюба забил гол, уже кулуарно пошли определенные вопросы в адрес главного тренера: мол, что мы будем делать, если Дзюба продлится по условиям контракта? И о каком спортивном принципе тут можно говорить? На тот момент тренер занял жесткую позицию, говоря, что у него есть лидер, а спортивный принцип и здоровая конкуренция превыше всего. Артем рассказывал, что еще прошлой весной они с Галактионовым договорились быть максимально честными и открытыми друг к другу, Артем не раз и лично, и публично эти договоренности подтверждал. Было много различных ситуаций, где он всячески поддерживал тренера и заступался за него. Мне сложно судить, что изменилось сейчас. Но если тренер принял такое странное решение, то, мне кажется, нужно было набраться смелости и сказать об этом открыто. Если не на всю страну в прессе (понятно, что это невозможно), то хотя бы в лицо в личной беседе. А у Михаила Михайловича этой смелости, видимо, не хватило. Именно поэтому поведение Галактионова в данной истории разочаровывает больше всего. Сейчас сложилась ситуация, когда главный тренер говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Происходят абсолютно нелогичные публичные высказывания, слова главного тренера раз за разом расходятся с делом, — сказал Гольдман «Матч ТВ».

«Локомотив» с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 12 мая команда сыграет на выезде с «Оренбургом».