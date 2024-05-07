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Суперкомпьютер спрогнозировал, какое место займёт «Спартак» в РПЛ сезона-2023/2024

Обновлён прогноз на итоги Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 по версии суперкомпьютера от Opta. Так, московский «Спартак» уже не имеет шансов на чемпионство и с большой долей вероятности займёт пятое место по итогам нынешнего сезона.

Суперкомпьютер спрогнозировал, какое место займет «Спартак» в РПЛ
© Чемпионат.com

Шансы «Спартака» на итоговое место в таблице РПЛ сезона-2023/2024:

  • 2-е место — 0,2%;
  • 3-е место — 3,6%;
  • 4-е место — 33,7%;
  • 5-е место — 39,4%;
  • 6-е место — 14,2%;
  • 7-е место — 5,8%;
  • 8-е место — 2,6%;
  • 9-е место — 0,5%.

Напомним, основным претендентом на золото по версии того же суперкомпьютера является «Зенит» — его шансы выросли до 64%. Вероятность чемпионства «Краснодара» снизилась с 32% до 20%. Шансы «Динамо» на золотые медали теперь оцениваются в 16,5% (в прошлом прогнозе они составляли всего 7%).

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