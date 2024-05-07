КДК рассмотрит высказывание Игнашевича о судействе в матче с «Уралом»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет намерен рассмотреть высказывание главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича о судействе в матче на будущем заседании.
«По материалам СМИ рассмотрим возможное нарушение дисциплинарного регламента РФС по итогам флеш-интервью главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича после игры. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «Спорт-Экспресс».
Игнашевич назвал судейство матча позорным, заявив, что так судить в РПЛ нельзя.
В матче 27-го тура РПЛ «Урал» обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.
После 27 туров «Балтика» с 26 очками занимает 15-е, предпоследнее, место в РПЛ.