КДК рассмотрит высказывание Игнашевича о судействе в матче с «Уралом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет намерен рассмотреть высказывание главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича о судействе в матче на будущем заседании.

«По материалам СМИ рассмотрим возможное нарушение дисциплинарного регламента РФС по итогам флеш-интервью главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича после игры. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «Спорт-Экспресс».

Игнашевич назвал судейство матча позорным, заявив, что так судить в РПЛ нельзя.

В матче 27-го тура РПЛ «Урал» обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

После 27 туров «Балтика» с 26 очками занимает 15-е, предпоследнее, место в РПЛ.