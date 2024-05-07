Экс-нападающий ЦСКА арестован за неуплату алиментов

Бразильская полиция арестовала бывшего нападающего ЦСКА и «Манчестер Сити» Жо. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своих социальных сетях. Газета.Ru

По информации источника, футболист провел ночь в полицейском участке в Кампинасе, городе, где его команда встречалась с футбольным клубом «Понте Прета» (0:3). Чемпионат.com

По словам адвоката, процесс, который привел к выдаче ордера на арест Жо, является судебной тайной, поскольку в нем фигурирует несовершеннолетний — у игрока восемь детей, шесть из которых родились вне брака. Матч ТВ