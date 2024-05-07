Игрок «Рубина»: шутка Безрукова кого-то зацепила, и началась всеобщая травля

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мыслями о шутке одноклубника Руслана Безрукова, который в прямом эфире попросил у «Краснодара» скорее перечислить деньги на карту за победу над «Зенитом». Эта шутка вызвала массу критики в адрес Безрукова.

© ФК "Рубин"