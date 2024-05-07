Смертин рассказал, кем бы стал, если бы у него была вторая жизнь

Бывший игрок сборной России Алексей Смертин в эфире «Матч ТВ» признался, что если бы у него была возможность прожить еще одну жизнь, он бы не стал футболистом.

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— Самое тяжелое испытание для меня — 25 часов игры в футбол без остановки. 1 июня будет Всероссийский день футбола в «Лужниках». Мы сыграем 26 часов. Если бы у меня была вторая жизнь, я бы не стал бы футболистом, лучше бы пошел в музыку. Стал бы бас‑гитаристом. А футбол был бы хобби, — заявил Смертин в эфире «Матч ТВ».

Смертин выиграл с «Локомотивом» Кубок России, с «Бордо» — Кубок французской лиги, а с «Челси» — чемпионат Англии.