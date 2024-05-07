Смертин рассказал, какой жизненной философии научился у Луиса Энрике

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин в эфире «Матч ТВ» рассказал, что согласен с главным тренером французского «ПСЖ» Луисом Энрике, который призывал ценить то, что имеешь.

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— О чем мечтаете?

— Ни о чем! Сборной Испании на ЧМ‑2022 Луис Энрике проповедовал стоицизм. Он говорил, что есть вещи, которые не в твоей воле. Научись мечтать о том, что имеешь. Это очень важно! — сказал Смертин в эфире «Матч ТВ».

Смертин выступал за сборную России в 1998–2006 годах. На его счету 55 матчей за национальную команду и участие в ЧМ‑2002 и Евро‑2004.

В составе «Локомотива» он выиграл Кубок России, в «Бордо» — Кубок французской лиги, а в «Челси» — чемпионат Англии и Кубок английской лиги.