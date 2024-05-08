Губерниев призвал Дзюбу дать ответ по поводу происходящего в «Локомотиве»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о высказывании представителя российского нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонида Гольдмана, который заявил, что игрока списали со счетов в клубе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Это не слова Дзюбы. Мне лично хотелось бы услышать самого игрока. Где сам Артем? К сожалению, он тормозит атаки, находясь в своей не лучшей форме. Надо самому прибавлять. Я отношусь к нему с огромной симпатией, но пока он проигрывает конкуренцию за место в основе. Надо прибавлять, Артем, я в тебя верю!» — заявил Губерниев.

7 мая стало известно, что Дзюба отказался продлевать контракт с «Локомотивом».

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» Дзюба снова остался в запасе и на поле не появился. Последний раз нападающий играл в матче против «Спартака» 28 апреля. Тогда он провел на поле семь минут.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи.