Тренер футбольной школы «Динамо» погиб во время матча в Сочи

Тренер детской партнерской школы «Динамо» Егор Кашин скончался во время футбольного матча в Сочи. Об этом в среду, 8 мая, сообщает Baza.

© Пресс-служба ФК "Динамо"

По предварительным данным, во время матча футболист команды соперников попал 23-летнему тренеру локтем в висок, после чего у мужчины началось кровоизлияние в мозг.

Несколько лет назад Кашин едва не погиб на футбольном поле. Он находился на просмотре в подмосковной команде «Знамя Труда» и во время тренировки ему стало плохо. Мужчина упал в обморок, у него запал язык, однако тогда его удалось откачать, передает Telegram-канал.

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии

Другой инцидент со смертью во время футбольного матча произошел в Бразилии. В декабре футболист Кайо Энрике де Лима умер после удара молнии во время игры. Еще шесть футболистов, находившихся в этот момент на поле, пострадали.

В Испании пришлось остановить футбольный матч между «Гранадой» и «Атлетико» из-за того, что болельщику на трибуне стало плохо с сердцем. Его не удалось реанимировать, и, узнав об этой смерти, два клуба договорились о дисквалификации.