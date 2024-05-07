В «Локомотиве» заявили, что не списывали Дзюбу со счетов

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о нападающем московского клуба Артеме Дзюбе.

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«С ним же никто контракт не прерывал. Контракт действует еще. Надо работать и играть. Тем более опытный человек, ну что за детский сад? Списали со счетов – это когда уже завтра с ним расторгнут контракт, и все это знают. А пока у него есть контракт, он должен работать и играть», – приводит слова Филатова «Матч ТВ».

7 мая Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, в интервью заявил, что в «Локомотиве» уже списали нападающего со счетов и не дают ему выступать в оставшихся матчах текущего сезона.

Дзюба выступает в чемпионате России за «Локомотив» с февраля 2023 года. В мае «железнодорожники» продлили контракт с 35-летним футболистом, новое соглашение рассчитано до лета 2024 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба принял участие в 21 матче, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 3,5 млн евро.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что руководство «Локомотива» намерено расстаться с футболистом летом, поскольку не видит его в составе команды в следующем сезоне.