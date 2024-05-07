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Назван новый фаворит на пост главного тренера «Баварии»

Ханс-Дитер Флик является новым фаворитом на пост главного тренера мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Bild.

Назван новый фаворит на пост главного тренера «Баварии»
© Lenta.ru

По информации источника, кандидатура голландца Эрика тен Хага больше не рассматривается. Отмечается, что за назначение Флика выступают член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и исполнительный директор команды Ян-Кристиан Дрезен.

На данный момент главным тренером «Баварии» является немец Томас Тухель. О решении команды расстаться с ним стало известно 21 февраля. Возглавивший клуб весной прошлого года специалист покинет команду досрочно, изначально его контракт действовал до июня 2025-го. Решение было обоюдным.

Флик возглавлял «Баварию» с ноября 2019 года по июнь 2021-го. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Германии, а также по одному разу Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Футбол
Томас Тухель
УЕФА