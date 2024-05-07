Тренер академии «Динамо» умер в 23 года

Тренер академии московского «Динамо» Егор Кашин скоропостижно скончался в 23‑летнем возрасте. Об этом сообщает пресс‑служба академии.

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«С болью в сердце мы сообщаем, что наш тренер, товарищ, друг, брат по «Динамо», Егор Максимович Кашин – скоропостижно скончался. Всё случилось на футбольном поле, Егор Максимович играл в свою любимую игру. Он болел футболом, был преданным этой игре! Семья школы ФК «Динамо» запомнит Егора Максимовича как светлого, отзывчивого, стремящегося к знаниям человека. Мы не сможем выразить всю ту боль и скорбь, которую испытываем, нам всем будет его не хватать. Егор Максимович для нас не умер и никогда не умрёт, так как мы будем помнить его всегда. А 6 мая для нашей школы будет траурный день, и все мы, и наши воспитанники в этот день будем выходить на поле с чёрными повязками. Помним, любим, скорбим», — говорится в сообщении академии в соцсетях.

Егор Кашин приступил к работе тренера академии московского «Динамо» в начале этого года после того, как завершил игровую карьеру. Ранее, в период с 2017 по 2022 год, он играл за команду «Муром», выступающую во Второй лиге, в составе которой провёл 34 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.