Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о вылете своей команды от «Боруссии» (общ. 0:2) из Лиги чемпионов.

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«Соперник сыграл лучше в штрафных площадях. Мне жаль семьи, жаль фанатов. Мы старались сделать всё, что в наших силах, но этого оказалось недостаточно. В этом сезоне мы показали, что способны пройти далеко», – приводит слова Мбаппе Marca.

Отметим, Мбаппе ни разу не отметился голом на стадии полуфинала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне турнира 25-летний нападающий отметился восемью голами в 12 матчах. Также Мбаппе оформил одну результативную передачу.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». Эти команды проведут ответный полуфинальный матч сегодня, 8 мая. Финал Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Он состоится 1 июня.