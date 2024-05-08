ПСЖ сенсационно проиграл «Боруссии». Обзор матча

Четыре каркаса ворот сегодня и всего 14 за турнир — невероятно.

© Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» – в финале Лиги чемпионов! Это главная сенсация нынешнего розыгрыша. Команда Эдина Терзича выбила «ПСЖ» и сыграет в финале с победителем пары «Реал» – «Бавария».

Луис Энрике, в отличие от матча в Дортмунде, решил сыграть с настоящим центрфорвардом – Рамушем. Португалец в схеме 4-3-3 действовал на острие, а Дембеле и Мбаппе — на флангах. Но, конечно, Килиан лишь формально был привязан к левому краю. Он часто смещался к Рамушу, заходил в штрафную «Боруссии». Вообще, при владении «ПСЖ» создавал тройку сзади и использовал всю ширину поля за счёт двух фланговых игроков. Любопытно, что нередко в этом трио защитников оказывался центрхав Руис, который отвечал за продвижение мяча. Вот только продвигать было не так-то просто. Дортмунд компактно оборонялся средним блоком, эффективно защищал центр поля.

Мбаппе первым пробил у «ПСЖ» на шестой минуте уже – и попал в створ. Но это был удар из разряда «мало каши ел». Ничего сложного для голкипера Кобеля. В остальном парижане больше задействовали в своём наступлении правый край, где стремились зажигать Дембеле с Хакими. Выходило в первом тайме так себе. Например, Усман за 45 минут допустил 16 потерь владения. У центрфорварда Рамуша был момент, когда «Боруссия» допустила редкую ошибку в перестроениях, открыв зону между линий. Витинья тут же нашёл проникающим пасом португальца у полукруга, а тот развернулся и вторым касанием опасно пробил. Этот эпизод показал, что с «ПСЖ» ни на секунду нельзя терять концентрацию.

Однако в целом игра до перерыва шла по плану Эдина Терзича. «Боруссия» по возможности контролировала мяч – сбивала темп и находила свободное пространство. Дортмунд организовал несколько перспективных контрвыпадов. Санчо дёргал своих оппонентов справа, совершил три обводки. А лучший шанс забить после быстрой ответной атаки имел Адейеми, который на своей сумасшедшей скорости улетел от защитников парижан. Но и Доннарумма заготовил к этому матчу сейвы.

«ПСЖ» в плей-офф этой Лиги чемпионов заметно прибавлял в домашних матчах после перерыва, вот и на первых минутах второго тайма игры с «Боруссией» хозяева включили максимальные скорости и увеличили количество игроков у ворот соперника. Быстро создали голевой момент – Заир-Эмери попал в штангу из убойной позиции. Парижу не повезло. А Дортмунду – ещё как! И не только в этом эпизоде, а ещё и через несколько минут, когда команда Терзича на ровном месте заработала угловой. После подачи неопытный Бералдо проиграл воздух мудрому Хуммельсу, который забил головой.

Оказавшись в ситуации, когда требовалось отыграть два мяча, «ПСЖ» забыл о балансе и всеми силами навалился на ворота «Боруссии». Но фортуна продолжала широко улыбаться команде Терзича, а левая штанга ворот Кобеля — притягивать к себе мяч. В неё же попал дальним ударом Мендеш. Поскольку не шло и у Рамуша, Луис Энрике поменял своего центрфорварда, а Мбаппе отправил на острие.

У парижан стало меньше классических нападающих, а у «Боруссии» прибавилось настоящих защитников. Терзич перешёл на 5-4-1, выпустив Зюле, который всё больше становится похож внешне не на футболиста, а на начинающего сумоиста. Впрочем, главное, что «Боруссия» не была тяжеловесной командой. Дортмунды всё закрыли в защите – жёлтая стена без единой трещины.

Только на 86-й минуте случился момент, после которого весь «Парк де Пренс» выдохнул – Мбаппе попал в перекладину! Ещё через минуту и Витинья зарядил в перекладину издали. Просто невероятный фарт «Боруссии», хотя «ПСЖ», кроме эпизодов со стойками, явных голевых моментов не создал. Последней упущенной возможностью для команды Луиса Энрике стала атака, которая завершилась падением Килиана в штрафной – судья Орсато отказался назначать пенальти. Мбаппе завершил игру с 12 касаниями мяча в чужой штрафной, пятью ударами, тремя обводками и двумя передачами под удар, тем не менее не совершил результативных действий. Немцы «съели» французскую звезду в двух матчах. Самое невероятное – это статистика «ПСЖ» по попаданию в каркас ворот в этой ЛЧ. Только четыре сегодня и 14 за весь сезон – такого в истории турнира ещё не было. А сегодня хозяева настучали 3,22 по ожидаемым голам против 0,76 у гостей. Но кого это теперь волнует?