Мбаппе закатил глаза после вопроса журналиста про «Реал»

Французский нападающий парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе прекратил общение с прессой после поражения от дортмундской "Боруссии" в полуфинале Лиги чемпионов после того, как получил вопрос про мадридский "Реал". Об этом сообщает RMC Sport.

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Один из журналистов спросил Килиана: "Будешь ли ты завтра болеть за "Реал"?" После этого вопроса Мбаппе закатил глаза и покинул микст-зону.

"ПСЖ" проиграл "Боруссии" оба полуфинальных матча Лиги чемпионов - 0:1, 0:1. Мадридский "Реал" в другом полуфинальном противостоянии сражается с мюнхенской "Баварией". Их первая игра завершилась со счетом 2:2, ответный матч состоится 8 мая, начало - 22:00 по московскому времени.

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Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. Ранее он защищал цвета "Монако", воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский "Реал" летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2024 года. На "Сантьяго Бернабеу" уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.