Экс-игрок «Зенита»: 80 процентов румын поддерживают Путина

Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ рассказал об отношении румынского народа к России.

© Спорт день за днем

«Я хочу тебе признаться: 75-80 процентов жителей Румынии поддерживают Россию. Все мои друзья и знакомые хорошо относятся к русским и лично к Путину. Считают, что он поступил правильно. Даже больше тебе скажу: я люблю свою родную Румынию, но во что сейчас превратилась моя страна? Все продали, как и украинцы. Ничего нет!», – приводит слова Кирицэ «Спорт-Экспресс».

Кирицэ добавил, что у него есть футболка с изображением Путина и в ней он ходит в тренажерный зал. А в его кабинете стоит статуэтка с изображением Президента РФ.

Кирицэ перешел из донецкого «Шахтера» в «Зенит» в 2002 году. В составе петербургской команды он провел 47 матчей и завоевал Кубок Премьер-лиги 2003 года и серебро чемпионата России. После «Зенита» он выступал за украинскую «Сталь» из Алчевска.

Сейчас Кирицэ руководит румынской академией «Петролул 95», в которой футболом занимаются 450 детей. Также он работает агентом.