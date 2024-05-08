Стало известно, почему Кержаков проходит стажировку в «Севилье»

Директор по связям со СМИ испанской «Севильи» Альваро Рамирес рассказал, что бывший российский футболист Александр Кержаков проходит стажировку в команде благодаря тому, что ранее россиянин выступал за клуб, передает Sport24.

«В прошлом россиянин был частью нашей команды и играл за клуб в 2006–2008 годах. С тех пор у Александра сложились отличные отношения со спортивным директором команды Виктором Ортой», — сказал Рамирес.

Российский футболист выступал за испанскую команду в 2007-2008 годах.

Кержаков стал тренером сербского «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.