Назван лучший игрок апреля в РПЛ

Константин Тюкавин признан лучшим игроком апреля в РПЛ
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем награды лучшему игроку месяца в Мир РПЛ за апрель.
Кроме Тюкавина в число номинантов вошли Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»). Тюкавин завоевал награду благодаря победам в двух голосованиях – среди экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (почти 38 % голосов).
Как голосовали болельщики
Константин Тюкавин – 37,82%.
Данила Козлов – 26,14%.
Джон Кордоба – 15,58%.
Роналдо – 15,42%.
Максим Глушенков – 5,03%.