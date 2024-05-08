Капитан «Факела» оценил поступок Ташуева, который не попрощался с командой после отставки

Полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о своём отношении к тому, что бывший главный тренер воронежцев Сергей Ташуев не попрощался с командой после ухода со своего поста.

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В понедельник «Факел» в домашнем матче 27‑го тура МИР РПЛ сыграл вничью с «Зенитом» — 1:1. 26 апреля воронежский клуб объявил, что Ташуев покинул пост главного тренера команды по семейным обстоятельствам, его в должности сменил Игорь Черевченко.

— Сергей Ташуев, как я понимаю, даже не попрощался с командой, так как очень торопился в Москву. Вас это удивило?

— Это его человеческое право. Он посчитал нужным так поступить. Если бы я был на его месте, то пришёл бы попрощаться. Понятно, что это не самые приятные эмоции, когда ты покидаешь место работы. Моё мнение: он мог бы попрощаться с игроками. У него, возможно, другое, — приводит слова Квеквескири «Чемпионат».

«Факел» с 28 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице. В следующем матче 12 мая команда примет екатеринбургский «Урал».