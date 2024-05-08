«Факел» оспорил одно из судейских решений в матче с «Зенитом»

Воронежский «Факел» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть один из эпизодом матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

© ФК «Факел»

«Факел» попросил разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» на 64-й минуте встречи, в котором защитник хозяев Сергей Божин упал в чужой штрафной площади после единоборства с игроком гостей Вячеславом Караваевым. При этом главный арбитр встречи Алексей Сухой нарушения в произошедшем инциденте не увидел.

6 мая «Факел» на своем поле добился ничьей в матче против «Зенита». Встреча завершилась со счетом 1:1. Дуглас Сантос открыл счет в первом тайме, а на 12-й компенсированной к матчу минуте Евгений Марков сравнял с пенальти.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» с 28 очками располагается в зоне стыковых матчей. В лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.