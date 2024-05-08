Тарасова оценила скандал с тренером «Енисея»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила скандал, который произошел из-за того, что главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов критично высказался о работе арбитра Веры Опейкиной. Газета.Ru

«Разве раньше женщины судили футбол? Про любовь и ненависть я знаю, а про сексизм — нет. Есть традиции, и их не надо нарушать. Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде? Традиционно же это не так. Считаю, в мире возможно все, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет», – сказала Тарасова. Sports.ru

Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после поражения от «СКА-Хабаровск», за что получил пятиматчевую дисквалификацию. Позже апелляционный комитет РФС смягчил наказание для тренера, теперь оно составляет один матч реальной дисквалификации и четыре условной. RT на русском