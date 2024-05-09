Тренер "Спартака" признан лучшим в РПЛ в апреле

Занимающий пост главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович признан лучшим тренером Российской премьер-лиги в апреле.

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Как сообщает пресс-служба РПЛ, боснийский специалист, который по ходу сезона возглавил команду после увольнения испанца Гильермо Абаскаля, опередил всех конкурентов по итогам голосования.

Слишковича, который занимает этот пост с 14 апреля, признали лучшим болельщики и эксперты РПЛ. Он набрал 39,39% голосов. Второе место занял Сергей Игнашевич из "Балтики" - 25,8%. У Игоря Осинькина из "Крыльев Советов" - 12,75%.

"Спартак" под руководством Слишковича в трех матчах в апреле одержал две победы и одну игру завершил вничью.