Представитель Дзюбы высказался о ситуации с контрактом игрока

Представитель Артема Дзюбы высказался о ситуации с контрактом игрока.

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«Как я уже говорил вчера, мы со своей стороны сделали все, чтобы дать понять руководству клуба: на первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги.

Для Артема самое главное – играть, любое количество времени, но спортивный принцип на первом месте», – сказал Леонид Гольдман.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ и Кубке России, у него 4 гола и 4 результативные передачи.