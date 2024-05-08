Арбитр Орсато не сдержал слез после матча ПСЖ — «Боруссия»

Итальянский арбитр Даниэле Орсато, обслуживавший ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «ПСЖ», не сдержал слёз после окончания встречи. Для Орсато эта игра стала последней в престижнейшем еврокубковом турнире.

После завершения Евро-2024 48-летний Орсато планирует завершить профессиональную карьеру арбитра. Напомним, ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ» состоялся накануне, 7 мая. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч завершился победой «шмелей» со счётом 1:0 (общ. 2:0). На 50-й минуте единственный гол в матче забил центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с победителем пары «Реал» — «Бавария», которые сыграют сегодня, 8 мая.