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Тренер «Баварии» Тухель ответил на вопрос о возможном возвращении в АПЛ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос, может ли он возглавить один из клубов английской Премьер-лиги. Напомним, ранее в своей карьере Тухель работал в лондонском «Челси». «Баварию» немецкий специалист покинет по завершении этого сезона.

Тренер «Баварии» ответил на вопрос о возможном возвращении в АПЛ
© Чемпионат.com
«Я не хочу отвечать на этот вопрос, но ни для кого не секрет, что мне понравилось в «Челси», мне понравилось в Англии и, конечно, мне понравилось в Премьер-лиге. Это было очень, очень особенное время для меня», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Вместе с «Челси» Томас Тухель выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. 7 сентября 2022 года Тухель был уволен с поста главного тренера «синих» после того, как лондонцы проиграли на выезде загребскому «Динамо» (0:1) в стартовом матче Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

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