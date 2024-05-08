«Факел» оштрафовали из-за кричалки болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал воронежский «Факел» на 30 тыс. рублей за скандирования болельщиков в адрес «Зенита». Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

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Воронежские болельщики во время матча с сине-бело-голубыми кричали фразу «Зенит» — позор российского футбола».

Встреча прошла в Воронеже в понедельник, 6 мая. Команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе «Зенита» отличился защитник Дуглас дос Сантос. За «Факел» забитым мячом отметился нападающий Евгений Марков (с пенальти).

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«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда заработала 51 очко за 27 игр. «Факел» (28) располагается на 14-й строчке.