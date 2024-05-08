Васильев: «Зенит» хочет повернуться лицом к болельщикам всей страны

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и болельщик «Зенита» Дмитрий Васильев отреагировал на решение руководства сине-бело-голубых пригласить в Санкт-Петербург болельщиков воронежского «Факела».

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Матч 27-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» состоялся в Воронеже и завершился вничью со счетом 1:1. По ходу игры болельщики хозяев поля скандировали: «Зенит» — позор российского футбола». На следующий день воронежский клуб осудил поведение зрителей, а из «Зенита» поступило официальное приглашение фанатам посетить Санкт-Петербург.

«Мне кажется, пригласить болельщиков «Факела» в Санкт-Петербург — это правильное решение руководства «Зенита». В клуб вкладываются огромные деньги, и болельщики со всей России имеют права получить ответы на некоторые даже неприятные вопросы. Очень правильное решение. Руководство «Зенита» хочет повернуться лицом к болельщикам всей страны», — заявил Васильев Legalbet.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится в субботу, 11 мая. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.

После 27 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 51 очком. «Факел» идет 14-м с 28 очками.