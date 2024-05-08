«Ювентус» поборется с «Ливерпулем» за полузащитника «Аталанты» Копмейнерса

«Ювентус» намерено сделать трансферное предложение «Аталанте» о покупке атакующего полузащитника Тёна Копмейнерса, сообщает журналист Transfer Market Николо Скира.

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По информации источника, в переходе нидерландского хавбека заинтересован лично спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли, настаивающий на вступление в переговоры о трансфере. Отмечается, что в «Ювентусе» готовы предложить Копмейнерсу контракт сроком на четыре-пять лет с заработной платой в € 4-4,5 млн. При этом известно, что «Аталанта» оценивает своего игрока в € 60-70 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Тён Копмейнерс является приоритетной задачей на летнюю трансферную кампанию английского «Ливерпуля» после того, как клуб по окончании этого сезона возглавит главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот.

26-летний Копмейнерс выступает за «Аталанту» с августа 2021 года, когда он перешёл в клуб из Бергамо из «АЗ Алкмар». В текущем сезоне полузащитник провёл за бергамасков 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.