Тренер «Порту» Консейсау хочет возглавить «Милан»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заинтересован в том, чтобы после окончания нынешнего сезона возглавить итальянский «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По сведениям источника, португальский тренер намерен договориться об уходе из своей нынешней команды, чтобы принять предложение «Милана». Для этого в ближайшие дни Консейсау проведёт встречу с президентом «Порту» Андре-Виллаш Боашем, на которой попробует убедить свою нынешнюю команду в необходимости досрочного расставания. Соглашение тренера с португальским клубом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

Напомним, ранее сообщалось, что «Милан» установил контакт с Сержиу Консейсау, в котором итальянский клуб видит замену Стефано Пиоли.

49-летний Консейсау тренирует «Порту» с 2017 года и привёл клуб к трём чемпионским титулам.