ФИФА пригрозили судебным иском из‑за нового формата клубного чемпионата мира

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Всемирный форум лиг (WLF) направили письмо президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с требованием не проводить новый клубный чемпионат мира в новом формате в 2025 году, сообщает Sky News.

Ранее ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира‑2025 пройдет в обновленном формате в США. Число участников турнира значительно увеличится, впервые на клубном ЧМ сыграют 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

ФИФА также расширила чемпионат мира для национальных сборных — в 2026 году число команд вырастет с 32 до 48. В письме FIFPRO и WLF выражают опасения по поводу здоровья футболистов из‑за плотного графика матчей и угрожают подать коллективные иски.