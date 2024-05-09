ФИФА пригрозили судебным иском из‑за нового формата клубного чемпионата мира

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Всемирный форум лиг (WLF) направили письмо президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с требованием не проводить новый клубный чемпионат мира в новом формате в 2025 году, сообщает Sky News.
Ранее ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира‑2025 пройдет в обновленном формате в США. Число участников турнира значительно увеличится, впервые на клубном ЧМ сыграют 32 клуба из шести континентальных конфедераций.
ФИФА также расширила чемпионат мира для национальных сборных — в 2026 году число команд вырастет с 32 до 48. В письме FIFPRO и WLF выражают опасения по поводу здоровья футболистов из‑за плотного графика матчей и угрожают подать коллективные иски.
— Мы будем вынуждены консультировать наших членов о доступных им вариантах как индивидуально, так и коллективно, для активной защиты их интересов. ФИФА постоянно и последовательно принимала односторонние решения, которые приносят пользу ее собственным соревнованиям и коммерческим интересам, но при этом негативно влияют на национальные лиги и игроков. В течение значительного периода времени ФИФА игнорировала неоднократные попытки лиг и союзов заняться решением этого вопроса. В результате принятой ФИФА стратегии по расширению собственных соревнований календарь теперь перенасыщен до такой степени, что национальные лиги не могут должным образом организовать свои соревнования, что приводит к экономическому ущербу, в то время как игроки вынуждены выходить за рамки возможностей своего здоровья, что сопряжено со значительным риском травм и влиянием на их фундаментальные права. Нельзя ожидать, что лиги и игроки просто «адаптируются» к решениям ФИФА, которые определяются бизнес‑стратегией ФИФА. Мы достигли точки, когда эта ситуация должна быть немедленно решена как с процедурной, так и с материальной точки зрения, — говорится в письме.