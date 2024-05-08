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«Манчестер Юнайтед» назван самым дорогим футбольным клубом мира по версии Sportico

Английский «Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, который составлен порталом Sportico. Стоимость клуба из Манчестера оценивает в 6,2 миллиарда долларов.

Назван самый дорогой футбольный клуб мира
© РИА Новости

Второе и третье места занимают испанские команды — мадридский «Реал» (6 млрд) и «Барселона» (5,2 млрд) соответственно. «МЮ» находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 54 очка в 35 матчах.

Топ‑10 самых дорогих клубов мира по версии Sportico:

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 6,2 млрд долларов

2. «Реал» (Испания) — 6,06

3. «Барселона» (Испания) — 5,28

4. «Ливерпуль» (Англия) — 5,11

5. «Бавария» (Германия) — 4,8

6. «Манчестер Сити» (Англия) — 4,75

7. «ПСЖ» (Франция) — 4,05

8. «Арсенал» (Англия) — 3,91

9. «Тоттенхэм» (Англия) — 3,49

10. «Челси» — 3,47.

Футбол
Манчестер Юнайтед
Реал