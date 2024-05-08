Стали известны составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ «Реал» — «Бавария»

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» объявили составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

© Газета.Ru

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Менди, Фернандес, Беллингем, Винисиус, Родриго, Тчуамени, Вальверде, Кроос.

«Бавария»: Нойер, де Лигт, Дайер, Мазрауи, Лаймер, Мусиала, Гнабри, Кейн, Киммих, Павлович, Зане.

«Бавария» на своем поле сыграла вничью с мадридским «Реалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 24-й минуте встречи счет открыл игрок «Реала» Винисиус Жуниор. В начале второго тайма голы Лероя Зане и Гарри Кейна позволили «Баварии» выйти вперед. На 83-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет точным ударом с пенальти. Стоит отметить, что Гарри Кейн также реализовал 11-метровый удар.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее экс-игрока сборной России европейский клуб пригласил на финал Лиги чемпионов.