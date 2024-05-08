Фанаты «Реала» оскорбляли  Месси по дороге на матч Лиги чемпионов

Фанаты ФК «Реал Мадрид» скандировали оскорбительные кричалки в адрес легендарного футболиста, нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Об этом пишет RT.

По данным портала, первая игра команд в этом сезоне завершилась со счетом 2:2.

Журналисты уточнили, что болельщики скандировали: «Месси – сукин сын!» на подходе к стадиону «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год. Затем перешел в «Интер Майами». Несмотря на то, что Месси покинул клуб три года назад, испанцы по-прежнему ассоциируют его с «Барселоной», отмечают эксперты.

На фоне этого фанаты «Реала», постоянного соперника «Барсы», до сих пор недолюбливают аргентинца и перед ключевыми матчами, даже с другими командами, скандируют традиционные кричалки.