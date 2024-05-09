Игрок «Баварии» не был в офсайде перед незасчитанным голом в ворота «Реала»

Футболист мюнхенской "Баварии" Нуссаир Мазрауи, который ассистировал Маттейсу де Лигту в дополнительное ко второму тайму время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", не был в положении "вне игры". Об этом сообщает портал Archivo VAR.

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По мнению экспертов, главный арбитр встречи Шимон Марциняк поспешил дать свисток, не позволив немецкой команде завершить атаку, чем лишил возможности по правилам использовать систему видеопросмотра для определения взятия ворот.

Защитник "Баварии" Маттейс де Лигт стал автором гола после скидки игрока "Реала", однако линейный рефери не стал засчитывать мяч, посчитав, что пас отдал игрок "Баварии" Нуссаир Мазрауи, находившийся в офсайде. Это произошло уже в конце второго тайма при счете 2:1 в пользу испанской команды. После матча сам де Лигт рассказал, что арбитр признал свою ошибку в отмененном голе.

Игра состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Итоговый счет поединка — 2:1 в пользу "Реала", который вышел в финал по сумме двух матчей. Первый поединок завершился со счетом 2:2.

В финальном поединке мадридская команда сразится с дортмундской "Боруссией". Игра состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.