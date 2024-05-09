Футболиста украинской команды мобилизовали прямо на вокзале

Одного из основных игроков украинской футбольной команды «Хуст» Николая Сираша мобилизовали прямо на вокзале. 25-летнего спортсмена доставили в военкомат 7 мая, и с тех пор о нем ничего не известно, отмечает РИА Новости.

В самом клубе считают такую ситуацию вопиющей и заявили, что теперь другие команды отказываются ехать в Хуст из-за страха быть мобилизованными. Таким образом, под угрозу поставлено само проведение чемпионата Украины.

Футболисты уже обратились за помощью к председателю Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко, председателю профессиональной футбольной лиги Александру Каденко и властям региона.