Судья игры ЛЧ «Реал» — «Бавария» отстранен от работы на матче открытия Евро

Главный судья ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Реал» и «Бавария» (2:1), Шимон Марциняк будет отстранён от работы на игре открытия чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Германии сыграет с Шотландией. Встреча состоится 14 июня. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Przeglad Sportowy.

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По информации источника, УЕФА принял решение пересмотреть назначение Марциняк на эту игру из-за его ошибки на последних минутах матча «Реал» — «Бавария». Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немецкой команды был не засчитан, и она не смогла довести матч до экстра-таймов.

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