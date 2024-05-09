Судьи ошибочно зафиксировали офсайд у "Баварии"

Польская бригада арбитров ошибочно определила положение "вне игры" у игрока "Баварии".

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К такому выводу пришел BeIN Sports, после того как сделал графическое отображение этого эпизода. Оказалось, что защитник мюнхенцев Нуссайр Мазрауи не был в офсайде, а арбитр встречи Шимон Марчиняк явно поторопился со свистком.

Эпизод произошел в компенсированное время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором "Реал" победил "Баварию" 2:1 и вышел в финал по сумме двух игр.

Ранее свое недовольство работой арбитров выразили главный тренер "Баварии" Томас Тухель, руководители и игроки клуба. Отмечается, что арбитр, зафиксировавший офсайд, после матча принес свои извинения.