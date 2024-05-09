“Спартак” и “Балтика” интересуются чилийским защитником

Защитник чилийского “Унион Эспаньола” Валентин Видал попал в сферу интересов клубов РПЛ.

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Как сообщает источник, “Спартак” и “Балтика” заинтересованы в подписании Видала. Оба российских клуба уже сделали предложения “Унион Эспаньолу” по трансферу защитника. Отмечается, что Валентина также хотят подписать клубы из американской МЛС.

Напомним, действующее трудовое соглашение Видала с “Унион Эспаньолом” рассчитано до декабря 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость чилийского защитника в 800 тысяч евро.

Источник: социальные сети журналиста Уриэля Лугта