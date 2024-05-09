Испанский футбольный клуб «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв немецкую «Баварию» в ответном матче полуфинала турнира.

Команды встретились накануне в Мадриде. «Бавария» уступила «Реалу» со счетом 1:2. В составе немецкого клуба гол забил Альфонсо Дэвис, у хозяев поля дубль оформил Хоселу.

Финал Лиги чемпионов станет уже восемнадцатым в истории «Реала», команда завоевывала кубок 14 раз. При этом «Бавария» впервые с 2012 года останется без трофеев в сезоне. Решающий матч еврокубка пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, за победу поборются «Реал» и дортмундская «Боруссия».